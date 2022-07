PSV pakt Johan Cruijff Schaal in hol van de leeuw

Hoewel PSV over twee dagen in Monaco de eerste belangrijke voorrondewedstrijd in de Champions League op het programma heeft staan, werd het in Amsterdam een duel tussen twee ploegen, die per se wilden winnen. De aftrap van het seizoen in een volle Johan Cruijff ArenA was qua aankleding vooral een feestje van de thuisspelende landskampioen met slechts een kleine supportersdelegatie uit Eindhoven, maar PSV haalde alles uit de kast om het Amsterdamse feestje te verstoren.

Naast veel doelpunten kende de seizoensouverture ook veel emoties met een groot aantal opstootjes en enkele bewogen VAR-momenten. Ajax eindigde het duel met tien man, doordat de debuterende invaller Calvin Bassey de rode kaart kreeg na interventie van de VAR. Scheidsrechter Dennis Higler had in eerste instantie geel gegeven voor de charge op PSV-invaller Ismael Saibari. Bassey was de eerste Ajax-speler sinds Evander Sno die bij zijn debuut van het veld werd gestuurd.

Bergwijn begon zijn officiële debuut met een heerlijke treffer. Ⓒ ANP/HH

Het was een waar debutantenbal bij beide ploegen. Bij PSV stonden drie nieuwelingen voor het eerst aan de aftrap van een officieel duel: doelman Walter Benitez, rechtsback Ki-Jana Hoever en Guus Til, die er een memorabele avond van zou maken.

Twee nieuwkomers

Bij Ajax maakten twee nieuwkomers hun officiële wedstrijddebuut. De nieuwe trainer Alfred Schreuder had voor de nieuwe linksachter Owen Wijndal en voor Steven Bergwijn basisplaatsen ingeruimd. Bergwijn, die op zijn dertiende de jeugdopleiding van Ajax had verruild voor die van PSV, maakte daarmee na elf jaar alsnog zijn opwachting in de hoofdmacht van zijn eerste profclub.

Jay Gorter stond onder de lat bij Ajax. Voor de Purmerender was het pas de derde wedstrijd in het eerste van Ajax na zijn debuut vorig seizoen in de KNVB-beker tegen Excelsior Maassluis en de laatste competitiewedstrijd van het voorbije seizoen tegen Vitesse. Gorter heeft een goede indruk gemaakt op Schreuder in de voorbereiding, maar de Ajax-trainer heeft nog geen definitieve keuze gemaakt onder de lat.

Het was een wonderlijke eerste helft, waarin Ajax lange tijd een stuk sterker was dan PSV, maar de Eindhovenaren toch met een 2-1 voorsprong gingen rusten. Nadat Bergwijn zijn Ajax-debuut had opgefleurd met een schitterende openingsgoal, waarbij de man van 31 miljoen met een snelle kapbeweging zowel Ki-Jana Hoever als Johan Bakayoko het nakijken gaf en de bal schitterend in het doel krulde, was de thuisploeg lange tijd heer en meester.

Til was met drie treffers van gigantische waarde voor PSV Ⓒ ANP/HH

In deze fase moest PSV alle zeilen bijzetten om niet verder achterop te raken, maar al snel werd duidelijk dat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy een machtig wapen heeft met de sterke koppers Guus Til en Luuk de Jong in combinatie met de voorzetten van assistkoning Cody Gakpo.

In de 32e minuut was Til in de lucht te sterk voor Wijndal en tekende de voormalige Feyenoorder voor de 1-1 op aangeven van Gakpo. Nadat Til eerst nog een goede kopkans op een voorzet van Gakpo had gemist, was het op slag van rust wel weer raak. Gakpo lepelde de bal weer met veel gevoel voor het doel en Til dook tussen Daley Blind en doelman Gorter op om de 1-2 binnen te koppen.

Met Til en De Jong heeft PSV twee machtige wapens in de lucht, waarbij wel aangetekend mag worden, dat Ajax in de huidige samenstelling kwetsbaar is in de lucht. De ploeg van Schreuder heeft weinig lengte achterin en Lisandro Martinez – de beste defensieve kopper vorig seizoen – werd in de duels node gemist.

Rood Alvarez?

Ajax mocht niet klagen, dat het met elf man de kleedkamer inging, want direct na de 1-2 zwiepte Edson Alvarez zijn elleboog tegen het hoofd van Til. De Mexicaan ontsnapte aan rood, omdat scheidsrechter Dennis Higler, die een moeilijke avond beleefde, het bij geel hield en VAR Jochem Kamphuis daarin meeging.

Het ging er regelmatig verhit aan toe in de Johan Cruijff Arena. Ⓒ ANP/HH

Meteen na rust was er opnieuw een situatie, waarin rood dreigde voor een Ajacied. Johan Bakayoko, die de geblesseerde Noni Madueke verving, werd neergehaald door Wijndal. Higler trok geel, terwijl het toch leek op het neerleggen van een doorgebroken speler. Bij het bekijken van de beelden op initiatief van de VAR bleek er voorafgaand aan het moment hands gemaakt te zijn door Bakayoko, waarna Higler de gele kaart introk en Ajax een vrije trap gaf. Meteen daarop maakte Antony er 2-2 van na een snelle Ajax-aanval.

Ajax zette aan om op voorsprong te komen, maar een grove fout van doelman Gorter hielp PSV weer in het zadel. De jeugdige goalie kreeg de bal na een afstandsschot van Armando Obispo niet onder controle, waarna Gakpo van dichtbij de 2-3 binnentikte. Even later was het zelfs 2-4. Na goed voorbereidend werk van Saibari kwam de bal via De Jong bij Til, die met een gekraakt schot doelman Gorter andermaal kansloos liet.

Jagen met een man minder

Ajax gaf zich na de schlemielige tegengoal niet gewonnen en maakte snel de aansluitingstreffer. Nadat de nieuwe PSV-doelman Benitez de bal had weggebokst in plaats van vastgepakt, schoot invaller Mohammed Kudus de 3-4 tegen het net. Met een man minder vanwege het rood van Bassey bleef Ajax in de slotfase jagen op de gelijkmaker, maar tot grote opluchting van PSV bleef die uit, want een halfuur overwerk zou een slecht scenario zijn met het oog op de belangrijke uitwedstrijd in de voorronde van de Champions League die eraan zit te komen.

Nadat Joey Veerman de bal nog op de lat had geknald, luisterde ook de ingevallen Xavi Simons zijn debuut op met een goal. De van Paris Saint-Germain overgenomen middenvelder maakte er in blessuretijd 5-3 van voor PSV.

Met het oog op de belangrijke confrontatie met AS Monaco was het een morele opsteker voor de ploeg van Van Nistelrooy, dat het seizoen net als vorig jaar werd begonnen met winst van de Johan Cruijff Schaal in het hol van de leeuw. Voor Ajax-trainer Schreuder werd ondanks een sterke fase voor rust duidelijk, dat er nog wel wat te sleutelen valt aan het nieuwe Ajax na de tumultueuze transferzomer met 112 miljoen euro aan verkopen en het Nederlandse recordbedrag van 85 miljoen euro aan aankopen.