Nederlands Davis Cup-team verslaat Uruguay en plaatst zich voor kwalificatieronde

Wesley Koolhof. Ⓒ HH/ANP

Het Nederlands Davis Cup team heeft zich geplaatst voor de kwalificatieronde. De overwinning van Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in het dubbelspel was zondag voldoende voor de ploeg van captain Paul Haarhuis om de ontmoeting met Uruguay al na drie wedstrijden naar zich toe te trekken. Zaterdag hadden Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in het enkelspel de eerste twee punten al binnengesleept