Oud-PSV’er Hirving Lozano met een nekbrace van het veld na zware botsing

De oud-PSV'er liep in de 18e minuut een op het oog zware blessure op na een aanvaring met doelman Marvin Phillip. Lozano kreeg een knie in zijn gezicht en werd met een nekbrace om van het veld gedragen. Het is nog niet bekend wat de schade is met het oog op het verdere verloop van het toernooi.

Overigens kreeg Ajacied Edson Alvarez in die situatie een gele kaart van de scheidsrechter. De middenvelder was net als enkele van zijn teamgenoten woest dat de arbiter het spel niet direct stillegde na de harde botsing tussen Lozano en Phillip.

De wedstrijd tussen Mexico en Trinidad was het openingsduel van het toernooi tussen landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. De ontmoeting tussen El Salvador en Curaçao ging niet door vanwege een corona-uitbraak bij Curaçao. Guatemala neemt de plek van Curaçao in het toernooi over.