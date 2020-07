100 jaar Heerenveen: Van bescheiden provincieclub naar Champions League-voetbal

Riemer van der Velde (r) en Foppe de Haan houden voor altijd van SC Heerenveen. „Want Heerenveen is een fantastische club, de historie is rijk.” Ⓒ René Bouwman

LANGWEER - SC Heerenveen is Abe Lenstra, de volgens Friezen grootste Nederlandse voetballer ooit. De bekerwinnaar van 2009 bestaat maandag 100 jaar. Ze zullen het zelf nooit hardop zeggen, maar Riemer van der Velde (79) en Foppe de Haan (77) hebben net zoveel waarde voor de club gehad als het in 1985 overleden clubicoon. Onder leiding van de (ere)voorzitter en langstzittende trainer uit de clubhistorie begaf een provincieclub zich ineens tussen de Europese elite. In Langweer praat het tweetal over de grootste successen. Friese folklore, op het pluche over de grens.