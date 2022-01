Australian Open: Wesley Koolhof verder in mannendubbel, niet in gemengd

In het gemengd dubbelspel werd de 32-jarige Nederlander met de Amerikaanse Bernarda Pera uitgeschakeld.

Koolhof en Pera legden het af tegen het als tweede geplaatste koppel Shuai Zhang/John Peers. Het werd 7-5 6-3 voor de Chinese en Australiër.

Met Skupski (32) is Koolhof dit jaar nog ongeslagen. Ze boekten maandag hun tiende overwinning in 2022. Het nieuwe dubbelkoppel won de afgelopen weken de toernooien van Melbourne en Adelaide. Op de Australian Open zijn Koolhof en Skupski nog zonder setverlies. Ze gaan het in de kwartfinales opnemen tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell.