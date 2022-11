Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Belangenorganisaties sportclubs ontevreden over steun minister

19.12 uur: wee belangenorganisaties van amateursportclubs noemen de steun die minister Conny Helder (sport) heeft toegezegd voor de hoge energiekosten „absoluut onvoldoende.” Volgens het Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) is er met de toegezegde 6 miljoen euro sprake van „minachting voor de sportclubs.”

Beide organisaties spraken vorige week al hun zorgen uit. Volgens de RVVB dreigt een kwart van de sportclubs de komende winter de accommodatie deels of geheel te moeten sluiten. De BAV stelt dat duizend amateurclubs „op omvallen staan.” Minister Helder wil 6 miljoen uittrekken om de nood te ledigen. ”’Hiermee los je weinig op en zal er in de wintermaanden en in 2023 een ramp in het verenigingsleven gaan afspelen”, stellen Daniel Klijn (RVVB) en Ben van Olffen (BAV) in een gezamenlijke verklaring na een bezoek aan de Tweede Kamer.

Van Olffen zegt honderden reacties te hebben gekregen. „Sommige clubs laten leden niet meer douchen, doen de kantines eerder dicht. Het houdt een keer op en dat moment komt eerder dan velen denken.” Het RVVB en de BAV zijn vorige week een petitie begonnen: Red de Sportclub. Die is inmiddels al bijna 6000 keer ondertekend.

Negentiende optreden schaakgigant Carlsen in Wijk aan Zee

13.59 uur: De Noorse schaakkampioen Magnus Carlsen doet voor de negentiende keer mee aan Tata Steel Chess. Hij won vorig jaar voor de achtste keer het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee.

Carlsen (31) is al sinds 2013 de nummer 1 van de wereld. Hij gaf hij eerder dit jaar aan dat hij zijn wereldtitel niet meer wil verdedigen.

Hans Niemann kreeg als verwacht geen uitnodiging. De Amerikaan leeft in onmin met Carlsen sinds de Noor hem heeft beschuldigd van vals spel. Niemann heeft Carlsen aangeklaagd en een schadevergoeding geëist van 100 miljoen dollar.

De organisatie heeft wel de Chinees Ding Liren, de nummer 2 van de wereld, aan zich gebonden voor de 85e editie van Tata Steel Chess, die in januari wordt gehouden. De Nederlanders Anish Giri en Jorden van Foreest maken ook weer deel uit van het veertien schakers tellende eliteveld.

Carlsen is niet de enige oud-winnaar die deelneemt. Levon Arionan, de Armeniër die sinds 2021 schaakt onder de Amerikaanse vlag, won het toernooi vier keer. Zijn landgenoten Wesley So en Fabiano Caruana schreven Tata Steel Chess één keer op hun naam, evenals Van Foreest.

Het topveld telt acht grootmeesters uit de top 20 van de wereldranglijst. Jongste deelnemer is de 16-jarige Dommaraju Gukesh uit India, de nummer 23 van de wereld.

Giri, de huidige nummer 7 van de wereld, is onder de indruk van de namen. „Dit is het sterkste deelnemersveld dat ik ooit heb gezien in Wijk aan Zee. Een buitengewoon indrukwekkende line-up”, aldus de ambassadeur van het toernooi. „Van andere deelnemers hoor ik hetzelfde enthousiasme. Geweldig om in januari samen te gaan strijden om de felbegeerde titel. Iedereen wil dit toernooi minimaal een keer winnen en ik denk dat alle deelnemers daar bij de aankomende editie toe in staat zijn.”

Bulls brengen zegereeks Celtics ten einde in NBA

07.54 uur: De basketballers van Chicago Bulls hebben de zegereeks van Boston Celtics in de NBA ten einde gebracht. De Bulls wonnen met 121-107 en voorkwamen een tiende overwinning op rij voor de ploeg uit Boston, die nog wel koploper is in de Amerikaanse profliga.

De Bulls namen in de wedstrijd een voorsprong van 21 punten, maar zagen de Celtics het verschil terugbrengen naar 8 punten. In de laatste minuten nam de thuisploeg het initiatief weer over. Bij de Bulls was DeMar DeRozan de beste schutter met 28 punten. Datzelfde aantal bereikte Jayson Tatum namens de bezoekers uit Boston.

Regerend NBA-kampioen Golden State Warriors liep tegen een zware nederlaag op. De ploeg uit San Francisco verloor met 128-83 van New Orleans Pelicans. Brandon Ingram maakte 34 punten voor de Pelicans. De Warriors konden niet in hun sterkste opstelling optreden. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green en Andrew Wiggins bleven uit gezondheidsoverwegingen aan de kant.