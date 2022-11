Sport kort: NBA-zegereeks Boston Celtics ten einde dankzij Chicago Bulls

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bulls brengen zegereeks Celtics ten einde in NBA

07.54 uur: De basketballers van Chicago Bulls hebben de zegereeks van Boston Celtics in de NBA ten einde gebracht. De Bulls wonnen met 121-107 en voorkwamen een tiende overwinning op rij voor de ploeg uit Boston, die nog wel koploper is in de Amerikaanse profliga.

De Bulls namen in de wedstrijd een voorsprong van 21 punten, maar zagen de Celtics het verschil terugbrengen naar 8 punten. In de laatste minuten nam de thuisploeg het initiatief weer over. Bij de Bulls was DeMar DeRozan de beste schutter met 28 punten. Datzelfde aantal bereikte Jayson Tatum namens de bezoekers uit Boston.

Regerend NBA-kampioen Golden State Warriors liep tegen een zware nederlaag op. De ploeg uit San Francisco verloor met 128-83 van New Orleans Pelicans. Brandon Ingram maakte 34 punten voor de Pelicans. De Warriors konden niet in hun sterkste opstelling optreden. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green en Andrew Wiggins bleven uit gezondheidsoverwegingen aan de kant.