Voetbal: Juventus met De Ligt tegen Ferencváros

20.05 uur: Matthijs de Ligt speelt dinsdagavond (21.00 uur) mee met Juventus in de wedstrijd in de Champions League tegen Ferencváros. De verdediger van de Italiaanse kampioen en het Nederlands elftal is pas sinds kort hersteld van een operatie aan een schouder. Juve verdedigt tegen de Hongaren de tweede plaats in de poule, op 3 punten achterstand van Barcelona.

De Spanjaarden spelen in Kiev tegen Dinamo. Frenkie de Jong heeft van trainer Ronald Koeman rust gekregen en is achtergebleven in Spanje. Dat geldt ook voor Lionel Messi.

Mitchel Bakker speelt mee met Paris Saint-Germain in de thuiswedstrijd tegen Leipzig. Bij de Duitsers zit Justin Kluivert op de bank. In deze groep is ook Manchester United - Başakşehir. Donny van de Beek begint aan de wedstrijd bij de Engelsen.

United en Leipzig hebben 6 punten, de andere twee clubs volgen met 3 punten.

Algemeen: Dopingzaak loopt ruim halfjaar vertraging op

18.35 uur: Een uitspraak in de rechtszaak tegen de Duitse sportarts Mark S. zal nog zeker een halfjaar op zich laten wachten. De rechtbank van München had aanvankelijk eind december tot een conclusie willen komen, maar gaf dinsdag aan tot zeker juni nodig te hebben.

De zaak tegen S., het grootste dopingproces in Duitsland in jaren, liep in oktober ook al vertraging op. Toen raakte één van de advocaten van de dopingarts en vier medeverdachten besmet met het coronavirus, en moesten de betrokkenen in quarantaine.

S. had eind september in een schriftelijke verklaring bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dopingpraktijken, vooral met betrekking tot wintersporters en wielrenners. De arts wordt in maar liefst 150 gevallen verdacht van het verstrekken van verboden middelen. Hij werd in 2019 na huiszoekingen in zijn woonplaats Erfurt aangehouden.

Voetbal: Oud-perschef Oranje Wim Jesse (81) overleden

18.28 uur: Oud-perschef van het Nederlands voetbalelftal Wim Jesse is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie aan het ANP laten weten. In de functie van perschef was hij na zijn periode bij de KNVB ook actief bij eredivisieclub FC Twente.

Jesse was onder meer ook bekend als presentator van sportprogramma’s op televisie als Studio Sport en AVRO’s Sportpanorama. Hij werkte ook bij persbureau ANP.

Jesse was al enkele jaren ziek.

Windsurfen: De Geus start hoopvol aan EK, Badloe begint stroef

18.21 uur: Lilian de Geus is voor de Portugese kust van Vilamoura hoopvol begonnen aan de EK in de olympische RS:X-klasse. De titelverdedigster sloot de eerste wedstrijddag af op de derde plaats in het klassement. Ze eindigde in de drie dagraces als zesde, eerste en vijfde. De Geus, ook regerend wereldkampioene, heeft een achterstand van 4 punten op leidster Charline Picon uit Frankrijk.

Kiran Badloe, die in Portugal eveneens zijn titel verdedigt, verging het minder op de openingsdag. De tweevoudige wereldkampioen kwam als vijftiende, dertiende en elfde over de finish. Daarmee staat hij op de dertiende plek in het klassement.

Voetbal: Manchester City maakt geen haast met terugkeer Agüero

16.48 uur: Manchester City maakt vooralsnog geen haast met de terugkeer van Sergio Agüero. Dat zei coach Pep Guardiola, in aanloop naar het duel in de Champions League tegen Olympiakos. „Het seizoen is nog lang. We nemen geen risico’s.”

De Argentijnse topschutter (32) is herstellende van een operatie aan een knie in de zomer en een meer recente hamstringblessure. Het afgelopen weekeinde zat hij wel op de bank in het duel in de Premier League tegen Tottenham Hotspur, dat City verloor.

In de nationale competitie heeft City vooralsnog moeite met scoren. Guardiola: „Dat is vervelend, maar geen reden om Sergio eerder in te zetten. We kijken het rustig aan. Ik wil eerst zien dat hij op de training het vertrouwen weer helemaal terugkrijgt. Natuurlijk hebben we hem nodig, maar dat hij 100 procent herstelt is nu veel belangrijker.”

In de Champions League presteert Manchester City voorlopig beter dan in de Premier League. De drie tot nu toe gespeelde duels werden gewonnen, bij een zege in Griekenland is de volgende ronde al zeker.

Voetbal: McClaren technisch directeur Derby County

16.10 uur: Steve McClaren (59) is benoemd tot technisch directeur van Derby County. De oud-trainer van onder meer FC Twente is volgens het bestuur de ideale man de club uit de ellende te helpen. Derby staat laatste in de Championship, het tweede niveau van Engeland, en ontsloeg onlangs Phillip Cocu als trainer. McClaren werkte al twee keer eerder bij Derby County.

McClaren leidde FC Twente in 2010 naar het kampioenschap. Sindsdien was hij bij veel clubs, onder meer in een tweede periode in Enschede, weinig succesvol. In Engeland is McClaren vooral bekend omdat hij van 2006 tot 2007 bondscoach van het land was.

Oud-international Wayne Rooney, nog actief als speler, vult sinds het vertrek van Cocu de trainersstaf van Derby tijdelijk aan.

Voetbal: Liverpool heeft Salah terug na coronabesmetting

14.59 uur: FC Liverpool-coach Jürgen Klopp kan woensdag een beroep doen op Mohamed Salah in het duel in de Champions League met Atalanta Bergamo. Salah kon maandag de training hervatten na een quarantaineperiode. De Egyptische aanvaller was vorige week positief getest op het coronavirus, een besmetting die hij vermoedelijk had opgelopen bij de bruiloft van zijn broer in Egypte. Hij ontbrak daarom zondag ook in het competitieduel met Leicester City.

„Mo heeft weer met de groep getraind en het zag er goed uit”, zei Klopp op de persconferentie een dag voor het duel met de Italianen. „Hij is opnieuw negatief getest en is daarom, zoals de situatie nu is, beschikbaar. We moeten alleen even kijken wat we met hem doen, want tot drie dagen geleden zat hij nog in quarantaine.”

Liverpool, dat in dezelfde groep uitkomt als Ajax, kampt met blessures. Zo ontbreken Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold en Naby Keïta, die zondag een hamstringblessure opliep. Klopp: „Ik heb geen nieuws. De een zit tegen een rentree aan, de ander niet. We zien wel wie er woensdag beschikbaar is.”

Wielersport: Simon Clarke naar wielerploeg Qhubeka-Assos

13.24 uur: Wielrenner Simon Clarke zet zijn loopbaan voort bij Team Qhubeka-Assos, de opvolger van de ploeg NTT. De 34-jarige Australiër, tweevoudig ritwinnaar in de Ronde van Spanje, is een van de drie aanwinsten die de Zuid-Afrikaanse ploeg dinsdag meldde. Ook de Belg Dimitri Claeys en de Zwitser Kilian Frankiny zijn nieuw bij het team.

Clarke won zijn ritten in de Vuelta in 2012 en 2018. Dit jaar zegevierde hij in het shirt van EF Pro Cycling in de Royal Bernard Drome Classic. „Dit voelt een beetje als thuiskomen omdat mijn vader een Zuid-Afrikaan is”, verklaarde Clarke.

Claeys (33) komt over van Cofidis waarvoor hij vorige maand nog als zesde eindigde in de Ronde van Vlaanderen. Frankiny (26) reed de afgelopen twee jaar voor Groupama-FDJ, waarvoor hij dit jaar in de Ronde van Italië twee keer in de top vijf van een rit eindigde. Qhubeka-Assos heeft voor volgend jaar inmiddels tien renners onder contract.

Voetbal: De Pauw nieuwe trainer vrouwen FC Twente

12.59 uur: De vrouwen van FC Twente worden komend seizoen getraind door Robert de Pauw. Hij is de opvolger van Tommy Stroot, die trainer wordt bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg.

De Pauw was tot voor kort werkzaam bij de KNVB, waar hij de meiden van Oranje onder 17 onder zijn hoede had. Daarvoor was hij trainer bij onder meer NEC en Achilles ’29.

Atletiek: veertien wedstrijden in Diamond League

12.39 uur: Na een jaar waarin door de coronapandemie maar weinig wedstrijden konden doorgaan, heeft de Diamond League voor 2021 veertien meetings aangekondigd.

De helft van de wedstrijden staat gepland voor de Olympische Spelen van Tokio, die op 23 juli beginnen. De topcompetitie moet op 23 mei beginnen in het Marokkaanse Rabat.

Na Rabat volgen meetings in Doha (28 mei), Rome (4 juni), Oslo (10 juni), Stockholm (4 juli), Monaco (9 juli) en Londen (13 juli). Na de Spelen gaat het op 14 augustus verder in Shanghai en volgen wedstrijden in het Amerikaanse Eugene (21 augustus) en nog een in China. De Diamond League wordt daarna afgesloten in Europa met wedstrijden in Lausanne (26 augustus), Parijs (28 augustus), Brussel (3 september) en Zürich.

Die laatste wedstrijd is een tweedaagse (8/9 september) en geldt als de finale waarvoor de atleten zich moeten kwalificeren. De organisatie benadrukte dinsdag dat het om een voorlopige kalender gaat en veranderingen mogelijk zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Voetbal: Nieuw-Zeelandse club speelt hele seizoen in Australië

07.57 uur: Het Nieuw-Zeelandse Wellington Phoenix verblijft gedurende het hele Australische seizoen op Australische bodem. De club wil met de nieuwe tijdelijke thuisbasis in Wollongong de reisrestricties die gelden voor reizen vanuit Nieuw-Zeeland voorkomen. Wellington Phoenix komt uit in de Australische A-League. Het nieuwe seizoen begint op 27 december.

Vorige maand maakte Wellington Phoenix al bekend dat zij het seizoen alleen in Australië zou beginnen. „De club zal de mogelijkheden bekijken om later in het seizoen de thuiswedstrijden weer in Nieuw-Zeeland te spelen. Dat is afhankelijk van de wijzigingen die door de Nieuw-Zeelandse regering worden aangebracht rond het quarantaineproces van twee weken bij terugkeer van een persoon naar Nieuw-Zeeland, en de kosten die moeten worden gemaakt om terug te keren naar Nieuw-Zeeland”, stelde de club.

„We kijken er naar uit om deel uit te maken van de deze omgeving en de mensen hier in de regio te vermaken met onze thuiswedstrijden”, zegt algemeen directeur David Dome nu over de beslissing om helemaal niet terug te keren naar het eigen stadion. Het reguliere seizoen eindigt op 31 mei, waarna play-offs volgen. Afgelopen seizoen ging de titel naar Sydney FC.