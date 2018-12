'Oranje moet kiezen voor Joachim Löw'

Volgens de scout heeft Duitsland in het verleden geleerd van De Hollandse School. "Maar ze hebben ook de mentaliteit en hardheid erin gebracht", vertelt De Visser aan de NOS. "Ik zou daarom graag eens een Duitse trainer willen bij het Nederlands elftal, die bij de KNVB dan ook de baas is over de jeugdtrainers."

De kans is groot dat Löw na het WK in Rusland stopt als bondscoach van Duitsland. De Visser vindt dan ook dat de KNVB toe moet slaan. "Waarom niet? De KNVB heeft geld, hoor. Haal Löw! We hebben nog steeds een grote naam in het buitenland, maar we bakken er niks van. Dat moet nu omgedraaid worden, anders zijn we ook niet op het WK van 2022. En dat zou een schande zijn."

Dick Advocaat zit normaal gesproken nog drie wedstrijden op de bank bij Oranje, waarna de KNVB kan zoeken naar een opvolger.