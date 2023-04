Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Belgische club schorst voetballer die met auto in sporthal vloog

13.01 uur: De Belgische voetbalclub OH Leuven heeft middenvelder Sofian Kiyine voor onbepaalde tijd geschorst. De 25-jarige Belg veroorzaakte eind vorige week een nogal opzienbarend ongeval in Flémalle, in de provincie Luik. Kiyine reed met zijn auto zo hard over een rotonde dat hij werd gelanceerd. De auto vloog dwars door de gevel van een sporthal langs de weg.

De voetballer, die gewond raakte en naar het ziekenhuis moest, mocht maandag naar huis. Volgens OH Leuven is zijn toestand „gezien de omstandigheden van het ongeval relatief goed.” Kiyine is voorlopig niet welkom op de club. „OH Leuven heeft beslist om Sofian Kiyine voor onbepaalde duur op non-actief te plaatsen. De club neemt deze beslissing om het onderzoek in alle rust te laten verlopen”, staat op de website van de nummer 11 van de hoogste Belgische competitie.

Volgens Belgische media bevonden zich op het moment van het ongeval kinderen in de zaal, maar die waren net naar de kleedkamers gegaan. De sportzaal biedt onderdak aan minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs, maar zal een tijdlang niet gebruikt kunnen worden.

De Gendt langer aan de kant met handbreuk

12.58 uur: De rentree van de Belgische wielrenner Thomas De Gendt laat nog even op zich wachten. De 36-jarige coureur van Lotto-Dstny kwam begin maart ten val in de voorlaatste etappe van de rittenkoers Parijs-Nice. Daarbij waren kneuzingen aan kuit en hand de meest zichtbare gevolgen.

Uit onderzoek is nu gebleken dat De Gendt een breukje in een handwortelbeentje van zijn linkerhand heeft opgelopen. „Het gaat om een ’niet-verplaatste’ breuk die goed geneest”, meldt de ploeg. De Gendt draagt een brace ter bescherming en kan al voorzichtig trainen. Zijn terugkeer in het peloton wordt verwacht op 25 april wanneer de Ronde van Romandië begint.

Internationale taekwondobond laat Russen en Belarussen weer toe

12.39 uur: Taekwondoka’s uit Rusland en Belarus zijn onder neutrale vlag weer welkom bij internationale toernooien. De bond World Taekwondo geeft daarmee gehoor aan de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om sporters uit die landen onder voorwaarden toe te laten. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne komen sporters uit Rusland en bondgenoot Belarus nog maar mondjesmaat uit in internationale competities.

Het besluit, maandag na afloop van een buitengewone vergadering bevestigd door World Taekwondo, houdt in dat Russische en Belarussische taekwondoka’s eind volgende maand kunnen deelnemen aan het WK in Bakoe. Daarbij geldt dat dit gebeurt onder neutrale vlag en zonder andere uitingen van afkomst. Atleten die de oorlog openlijk steunen of in dienst zijn van het leger of veiligheidsdiensten, zijn niet welkom.

Na de oproep van het IOC bevestigde de organisatie van Wimbledon al dat Russische en Belarussische tennissers deze zomer, na een jaar gedwongen afwezigheid, weer kunnen deelnemen.

Voss-Tecklenburg langer bondscoach Duitse voetbalsters

12.05 uur: Martina Voss-Tecklenburg blijft nog zeker tot en met het EK van 2025 bondscoach van de Duitse voetbalsters. De Duitse bond DFB meldde maandag de contractverlenging. Voss-Tecklenburg, zelf 125-voudig international, volgde in 2018 Horst Hrubesch op.

Vorig jaar leidde ze de Duitse ploeg naar de finale op het EK, waarin Engeland op Wembley te sterk was. Duitsland speelt vrijdag een oefenwedstrijd tegen Nederland in Sittard.

Voss-Tecklenburg (55) had eerder al aangegeven dat ze het liefst tot en met het WK van 2027 aanblijft als bondscoach. Voor dat toernooi hebben Duitsland, Nederland en België zich officieel kandidaat gesteld. De locatie van het EK in 2025 wordt dinsdag bekendgemaakt.

Voss-Tecklenburg meldde „zeer trots” te zijn en uit te kijken naar de toekomst. Duitsland wordt gezien als een van de favorieten voor de wereldtitel waarvoor komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland wordt gestreden. Vier jaar geleden strandden de Duitse vrouwen in de kwartfinales, waardoor de ploeg ook deelname aan de Olympische Spelen van Tokio misliep.

Alweer botbreuk Britse wielrenner Turner

10.54 uur: De Britse wielrenner Ben Turner heeft voor de tweede keer dit jaar een botbreuk opgelopen. De renner van Ineos Grenadiers was een van de slachtoffers van een val in de Ronde van Vlaanderen, veroorzaakt door een onhandige manoeuvre van de Pool Filip Maciejuk. Turner was een van de ten minste dertig coureurs die onderuitgingen. Zijn ploeg meldde maandag dat hij daarbij een breuk in het spaakbeen van zijn linkerarm heeft opgelopen.

De 23-jarige Turner kwam eind februari al ten val in Omloop Het Nieuwsblad. Daar brak hij een elleboog. Een maand later maakte hij zijn rentree in de E3 Saxo Classic. „Genees snel, Ben. We zien je heel binnenkort terug op de weg”, aldus Ineos.

Basketballers New York Knicks ook zeker van play-offs NBA

07.48 uur: De basketballers van New York Knicks hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De Knicks haalden het ticket binnen door in het eigen Madison Square Garden te winnen van Washington Wizards: 118-109. Ze zijn de achtste ploeg die zich kwalificeerde voor de play-offs, die over een kleine twee weken beginnen.

De Knicks staan in het oosten op de vijfde plaats, achter Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers. De Bucks zijn hard op weg om als best presterende ploeg van de reguliere competitie de play-offs in te gaan. Ze boekten voor eigen publiek tegen de ’Sixers’ hun 56e zege van het seizoen: 117-104. Giannis Antetokounmpo blonk met 33 punten en 14 rebounds weer uit bij de NBA-kampioen van 2021.

In het westen zijn Denver Nuggets, Memphis Grizzlies en Sacramento Kings al zeker van de play-offs. Daarachter strijden heel wat clubs om de resterende drie tickets. Regerend kampioen Golden State Warriors verloor zondag met 112-110 van de Nuggets en zag Los Angeles Lakers, dat mede dankzij 40 punten van Anthony Davis met 134-109 won van Houston Rockets, daardoor naderen. De Warriors hebben op dit moment de zesde plaats - goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de play-offs - in handen, maar met slechts één overwinning meer dan de Lakers. De nummers 7 tot en met 10 van beide divisies kunnen zich via een zogeheten play-in ook nog plaatsen voor de play-offs.

Djokovic terug op eerste plaats, Van de Zandschulp naar 31e plek

07.27 uur: Novak Djokovic is terug aan kop van de wereldranglijst. De Servische tennisser kwam de afgelopen weken niet in actie, omdat hij zonder vaccinatie tegen het coronavirus de Verenigde Staten niet in mocht. Desondanks nam de 35-jarige Djokovic de eerste plaats op de ranking over van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij begon maandag aan zijn 381e week als nummer 1.

De 19-jarige Alcaraz won het masterstoernooi van Indian Wells, maar vervolgens strandde zijn zegereeks in Miami in de halve finales. Als titelverdediger verloor de Spanjaard daardoor de nodige punten. Het zorgde ervoor dat hij de nummer 1-positie weer moest afstaan aan Djokovic. De Spanjaard en Serviër wisselen elkaar in de eerste maanden van het seizoen af aan kop van de wereldranglijst. Djokovic maakt volgende week zijn rentree op de ATP Tour op het graveltoernooi van Monte Carlo.

Botic van de Zandschulp boekte één plaats winst. De 27-jarige Veenendaler steeg van de 32e naar de 31e plaats. Van de Zandschulp bereikte in Miami de vierde ronde. Hij doet deze week net als Tallon Griekspoor, die ook een plek winst boekte en nu de nummer 35 van de wereld is, mee aan het graveltoernooi van Marrakech.

De Rus Daniil Medvedev won de masters in Miami en steeg daardoor naar de vierde plaats op de wereldranglijst. De 27-jarige Medvedev pakte dit jaar al vier ATP-titels, onder meer in Rotterdam.