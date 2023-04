Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers New York Knicks ook zeker van play-offs NBA

07.48 uur: De basketballers van New York Knicks hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De Knicks haalden het ticket binnen door in het eigen Madison Square Garden te winnen van Washington Wizards: 118-109. Ze zijn de achtste ploeg die zich kwalificeerde voor de play-offs, die over een kleine twee weken beginnen.

De Knicks staan in het oosten op de vijfde plaats, achter Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers. De Bucks zijn hard op weg om als best presterende ploeg van de reguliere competitie de play-offs in te gaan. Ze boekten voor eigen publiek tegen de ’Sixers’ hun 56e zege van het seizoen: 117-104. Giannis Antetokounmpo blonk met 33 punten en 14 rebounds weer uit bij de NBA-kampioen van 2021.

In het westen zijn Denver Nuggets, Memphis Grizzlies en Sacramento Kings al zeker van de play-offs. Daarachter strijden heel wat clubs om de resterende drie tickets. Regerend kampioen Golden State Warriors verloor zondag met 112-110 van de Nuggets en zag Los Angeles Lakers, dat mede dankzij 40 punten van Anthony Davis met 134-109 won van Houston Rockets, daardoor naderen. De Warriors hebben op dit moment de zesde plaats - goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de play-offs - in handen, maar met slechts één overwinning meer dan de Lakers. De nummers 7 tot en met 10 van beide divisies kunnen zich via een zogeheten play-in ook nog plaatsen voor de play-offs.

Djokovic terug op eerste plaats, Van de Zandschulp naar 31e plek

07.27 uur: Novak Djokovic is terug aan kop van de wereldranglijst. De Servische tennisser kwam de afgelopen weken niet in actie, omdat hij zonder vaccinatie tegen het coronavirus de Verenigde Staten niet in mocht. Desondanks nam de 35-jarige Djokovic de eerste plaats op de ranking over van de Spanjaard Carlos Alcaraz. Hij begon maandag aan zijn 381e week als nummer 1.

De 19-jarige Alcaraz won het masterstoernooi van Indian Wells, maar vervolgens strandde zijn zegereeks in Miami in de halve finales. Als titelverdediger verloor de Spanjaard daardoor de nodige punten. Het zorgde ervoor dat hij de nummer 1-positie weer moest afstaan aan Djokovic. De Spanjaard en Serviër wisselen elkaar in de eerste maanden van het seizoen af aan kop van de wereldranglijst. Djokovic maakt volgende week zijn rentree op de ATP Tour op het graveltoernooi van Monte Carlo.

Botic van de Zandschulp boekte één plaats winst. De 27-jarige Veenendaler steeg van de 32e naar de 31e plaats. Van de Zandschulp bereikte in Miami de vierde ronde. Hij doet deze week net als Tallon Griekspoor, die ook een plek winst boekte en nu de nummer 35 van de wereld is, mee aan het graveltoernooi van Marrakech.

De Rus Daniil Medvedev won de masters in Miami en steeg daardoor naar de vierde plaats op de wereldranglijst. De 27-jarige Medvedev pakte dit jaar al vier ATP-titels, onder meer in Rotterdam.