Stam geeft Feyenoord complimenten

„Ik heb complimenten gegeven”, zei de coach van de Rotterdammers op de persconferentie na afloop van het duel. „Maar ik ben ook kritisch en dat blijf ik. En de rest van Nederland doet dat ook naar ons toe”, glimlachte Stam, die onder meer Steven Berghuis een onnodige gele kaart zag krijgen en Jan-Arie van der Heijden in de fout zag gaan bij de openingstreffer.

„We evalueren alles met de spelers”, zei Stam over de boeking van Berghuis. „Ik heb ook weleens kaarten gehad voor iets wat niet hoort. Dat is inherent aan een speler die graag wil en er het maximale uit wil halen”, aldus de coach, die blij was met de 90 minuten van Luciano Narsingh. „We hebben hem in fases gebracht en zijn belasting rustig opgebouwd. Dan kom je uiteindelijk bij het moment dat deze spelers hele wedstrijden kunnen gaan spelen.”