Herbeleef kwalificatie: Verstappen derde, teamgenoot Albon slechts twaalfde

Verstappen start zondag vanaf de derde plek in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De Nederlandse troef van het team Red Bull was in de kwalificatie niet opgewassen tegen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, de coureurs van het Mercedes-team.

Hamilton pakte poleposition op zijn thuiscircuit Silverstone met een baanrecord van 1.24,303. Bottas noteerde de tweede tijd; hij was 0,313 seconde minder snel dan de zesvoudig wereldkampioen. Verstappen gaf ruim een seconde toe op Hamilton.