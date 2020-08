Live: Wat kan Max Verstappen in kwalificatie op Silverstone?

De coureurs van Mercedes lijken weer de kandidaat voor poleposition. Lewis Hamilton, de zesvoudig wereldkampioen, is de grote favoriet op zijn thuiscircuit. Hij won al zes keer de Britse Grand Prix. De Engelsman leidt na de eerste races van dit seizoen ook alweer in het kampioenschap.

Max Verstappen zette ’s morgens nog de derde tijd neer in de derde en laatste vrije training. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull was op het circuit van Silverstone net iets minder snel dat de twee Mercedessen. De Fin Valtteri Bottas was de snelste in 1.25,873, Hamilton klokte de tweede tijd op 0,138 seconde van zijn teamgenoot. Verstappen gaf 0,3 seconde toe op Bottas.

Verstappen was vrijdag de snelste in de eerste training, de Canadees Lance Stroll reed in zijn roze bolide van Racing Point de beste tijd in de tweede training. Het was toen snikheet op het circuit, zaterdag is het beduidend koeler. Stroll zette in de derde training de vierde tijd neer.

De sessie verliep voor Alexander Albon niet bijzonder goed. In de tweede training op vrijdag was de Thaise Brit gecrasht en zijn bolide was kennelijk nog niet helemaal hersteld, want hij moest drie kwartier wachten eer hij zijn eerste rondje kon rijden. Hij noteerde uiteindelijk de tegenvallende dertiende tijd.