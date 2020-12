Bert-Jan Lindeman heeft geen manager nodig

„De toekomst ziet er mooi uit”, zegt Bert-Jan Lindeman. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Hij treurde niet, slikte een keer na de mededeling dat het verblijf bij Jumbo-Visma op 31 december voorbij zou zijn en ging zelf op zoek in de jungle van het profwielerpeloton. Met de nadruk op zelf. Want Bert-Jan Lindeman dopt liever zijn eigen boontjes. En zie, in het tenue van Qhubeka-ASSOS gaat zijn avontuur op WorldTour-niveau in 2021 gewoon verder.