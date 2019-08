Feyenoord op hoede voor Georgische verrassing

De Rotterdamse ploeg verdedigt donderdagavond in het Boris Pajtsjadzestadion van Dinamo Tbilisi een riante voorsprong van 4-0 in de derde voorronde van de Europa League. Trainer Jaap Stam bereidt zijn verjongde ploeg niettemin op een heet avondje voor.

„Direct na de wedstrijd vorige week heb ik al aangegeven dat deze return heel belangrijk is. De voorsprong is hartstikke mooi, maar we willen ook hier resultaat halen. Daar zijn de jongens op gebrand”, blikt Stam vooruit.

Bekijk ook: Feyenoord speelt in Tbilisi voor 140 fans

Hij moest liefst acht spelers uit zijn A-selectie thuis laten om uiteenlopende redenen. Mede daardoor zijn Crysencio Summerville, Marouan Azarkan en Denzel Hall, allen afkomstig van Feyenoord Academy, meegereisd naar Oost-Europa.

„Zij gaan vol gas geven, daar moeten wij voor waken”, betoogt verdediger Eric Botteghin. „Wij denken er niet te makkelijk over en willen ook donderdag gewoon winnen.”

Leroy Fer, dit seizoen teruggekeerd in De Kuip, is één van de spelers die bij Feyenoord ontbreekt. „Hij is na vorige week niet helemaal fit. We kijken ook naar de langere termijn en daarom was het niet verstandig hem nu mee te nemen”, legt Stam uit.

Het duel in Tbilisi wordt zonder thuispubliek gespeeld. Dinamo moet het zonder fans doen vanwege een straf van de UEFA. Feyenoord wordt gesteund door circa 140 supporters. Zij hadden al een ticket voor de uitwedstrijd aangeschaft voordat de UEFA het vonnis uitsprak.