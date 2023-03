Pogacar deelt stevige dreun uit aan rivaal Vingegaard in eerste bergrit Parijs-Nice

Pogacar arriveerde na een rit van ruim 164 kilomete 43 seconden eerder dan Vingegaard op de top van de La Loge des Garde, een 1077 meter hoge col van de eerste categorie. De Fransman David Gaudu eindigde als tweede vlak achter de tweevoudig Tour-winnaar. De Zwitser Gino Mäder werd op gepaste afstand derde. Vingegaard moest het doen met een zesde plaats.

Pogacar pakte ook nog tien bonificatieseconden met zijn zege en staat nu ruim een halve minuut los ten opzichte van zijn Deense rivaal, die de derde plek inneemt in het algemeen klassement. Gaudu staat tweede op tien tellen. De Deen Magnus Cort moest het peloton bergop al vroeg laten gaan en raakte op die manier zijn een dag eerder veroverde leiderstrui kwijt.

Op ruim vier kilometer van de streep opende Vingegaard het bal. Met een verschroeiende versnelling reed hij weg uit de voorste groep. Alleen Pogacar kon volgen. Een kilometer later ging David Gaudu solo aan de leiding, nadat Vingegaard en Pogacar naar elkaar keken en het tempo lieten zakken. Met nog twee kilometer te gaan besloot Pogacar opnieuw te versnellen. Zonder veel moeite raapte hij Gaudu toe, waarna hij naar de overwinning sprintte, terwijl Vingegaard ploeterend omhoog ging.

„Het was heel zwaar vandaag”, blikte Pogacar terug. „Ook op het vlakke gedeelte, met veel wind. Het was een chaotische rit, waarin heel veel gebeurde. Bij de slotklim slaagde mijn ploeg er in een goede uitgangspositie voor mij te creëren. Ik wist dat we Gaudu niet te ver mochten laten uitlopen, maar ik zette gelukkig op het juiste moment de achtervolging in. Dat ik meteen ook de leiderstrui pakte is mooi meegenomen. Het was niet gepland voor vandaag, maar ik zeg er natuurlijk ook geen ’nee’ tegen.”

Donderdag gaat de 81e Parijs-Nice verder met een 212 kilometer lange rit tussen Saint-Symphorien-sur-Coise en Saint-Paul-Trois-Châteaux. De kans op een massasprint is dan groot.

Zeges

Zowel Pogacar als Vingegaard, de grote favorieten voor de eindzege in de Tour de France, was dit seizoen al meermaals succesvol. De Sloveen zegevierde in de Spaanse eendagskoers Jaén Paraiso Interior en schreef dankzij drie ritzeges ook het algemeen en puntenklassement in de Ruta del Sol op zijn naam.

Vingegaard, die vorig jaar de beste was in de Tour, zette de Spaanse rittenkoers O Gran Camiño naar zijn hand met drie overwinningen, terwijl hij dinsdag met Jumbo-Visma de ploegentijdrit won in Parijs-Nice.