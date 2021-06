Nog nooit scoorden zoveel spelers op een EK in eigen doel

De Portugees Raphael Guerreiro (r) werkt de bal tegen Duitsland in het eigen doel. Ⓒ EPA

We zitten nog maar in de groepsfase, maar toch zagen we al 5 keer een eigen doelpunt dit EK. Dat is opvallend, als je weet dat er in alle EK’s tussen 1960 en 2016 maar 9 keer in eigen doel werd getrapt.