Laatste testcase AZ valt in het water

Een domper voor de thuisclub, die donderdag in eigen huis de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League start. Zo had Arne Slot flankspeler Oussama Idrissi, lang afwezig door de Afrika Cup, en de van een blessure herstelde linksback Thomas Ouwejan in de tweede helft graag meer speeltijd willen geven.

Open Dag

Die was amper vijf minuten begonnen, of scheidsrechter Rob Dieperink staakte het door noodweer geteisterde duel. Nadat de regen met bakken uit de hemel bleef storten, werd besloten het vriendschappelijke duel definitief te staken. Dat was uiteraard vervelend voor de coaches en voetballers, maar ook voor het publiek. AZ hield deze zaterdag immers zijn Open Dag. Zowel rond het AFAS Stadion als tijdens de wedstrijd. Want waar de ploeg aanvallend een handvol dotten van kansen onbenut liet, hield de Alkmaarse defensie bij twee verdedigende standaardsituaties open huis.

Bonkige spits

KV Oostende, de nummer 4 van België van het afgelopen seizoen, maakte dankbaar gebruik van de onoplettendheid in de Alkmaarse defensie. De grote Albanese spits Sindrit Guri trof eerst nog uit een vrije trap de lat, maar bij de eerste de beste corner was het wel raak: 0-1. Tot grote schrik van Slot, die na afloop meldde dat BK Häcken, de Zweedse opponent van komende donderdag, eveneens over een grote, kopsterke spits beschikt.

De aanwezige scout van de Zweedse subtopper zal het haperende afweergeschut van AZ ongetwijfeld in zijn rapport hebben opgenomen. Afgelopen woensdag verloor AZ in België ook al een oefenduel (2-0) van AA Gent.