Stefan de Vrij ’gewoon’ beschikbaar voor Oranje

Italiaanse media meldden zondag dat een paar ploegen uit de Serie A te horen hadden gekregen dat hun spelers in de ’bubbel’ moeten blijven die iedere club heeft opgezet om het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Internazionale zou daar ook bij horen, maar dat is dus niet het geval. De Vrij verscheen maandag aan het begin van de avond op het trainingsveld in Zeist voor de eerste training met Oranje deze week.

Bondscoach Frank de Boer is blij met de aanwezigheid van De Vrij. Het vaste centrale verdedigingsduo is namelijk niet aanwezig. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft een zware knieblessure en Matthijs de Ligt staat op het punt zijn rentree te maken bij Juventus na lange afwezigheid wegens een schouderoperatie.

Doelmannen

Nederland speelt woensdag in Amsterdam vriendschappelijk tegen Spanje. Daarna volgen de laatste twee confrontaties in de Nations League, tegen Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (volgende week woensdag).

De Boer kan naast Van Dijk en De Ligt deze drie duels onder anderen ook niet beschikken over doelmannen Jasper Cillessen en Justin Bijlow en middenvelders Marten de Roon en Mohamed Ihattaren. Ajacied Davy Klaassen keerde maandag na drie jaar afwezigheid terug bij Oranje. Joël Drommel van FC Twente werd door De Boer opgeroepen na het wegvallen van Cillessen en Bijlow. Hij is de derde doelman achter Tim Krul en Marco Bizot.

Alle 25 geselecteerde spelers verschijnen maandag in Zeist op het veld. Aanvaller Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur trainde wegens lichte klachten voor zichzelf op een ander veld en deed daar wat loopoefeningen zonder bal.