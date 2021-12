Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik mag niet klagen’, aldus Spanjaard van Ferrari Opvallende trend in Formule 1: het kan ook nooit normaal bij Carlos Sainz

Door Lars van Soest

Carlos Sainz viert zijn derde plek in Abu Dhabi. Ⓒ HH/ANP

Carlos Sainz besloot het seizoen 2021 in Abu Dhabi met zijn zesde podiumplaats als Formule 1-coureur. Door de spectaculaire ontknoping in de titelstrijd sneeuwde de knappe prestatie van de Ferrari-rijder flink onder. En dat was niet de eerste keer. Eigenlijk is er altijd wel wat wanneer de 27-jarige Spanjaard uitblinkt.