Debuterende Depay boekt makkelijke overwinning met Atlético Madrid

Vanaf de bank zag de kersverse aankoop hoe zijn ploeg al voor rust op rozen zat. Op aangeven van Antoine Griezmann opende Alvaro Morata na ruim een kwartier spelen de score: 1-0.

Real Valladolid had die dreun amper verwerkt, toen het alweer raak was voor de Madrilenen. Nu was Griezmann zelf het eindstation. Hij maakte er op aangeven van Nahuel Molina 2-0 van. Het betekende zijn eerste thuisdoelpunt in 26 wedstrijden.

Nog voor rust tekende Mario Hermoso voor het derde doelpunt. Het werd dus een lange avond voor Real Valladolid dat binnen tien minuten drie goals om de oren kreeg.

Debuut Depay

Na rust deed Atlético het rustiger aan. Een kwartier voor tijd kwam Depay binnen de lijnen. De supporters van Atlético riepen kort daarvoor al om de Nederlander. Hij liet zich een aantal keer goed zien, maar kon nog niet voor een doelpunt zorgen.