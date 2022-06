Cilic dendert door en staat in halve finale Roland Garros

De 33-jarige Kroaat maakte in de kwartfinale al indruk door Daniil Medvedev naar huis te sturen. Cilic liet de nummer twee van de wereld toen geen moment in de wedstrijd komen.

De eerste set ging woensdag naar de 24-jarige Rus die aan één break aan het einde van de set genoeg had: 7-5. In het vervolg van de partij kwam Cilic beter en beter in de wedstrijd. De tweede en derde set gingen dan ook naar de Kroaat die wederom sterk serveerde.

Vijfsetter

In het vierde bedrijf was het de Rus die een break plaatste. Hij mocht daarna serveren voor setwinst, faalde niet en sleepte er een beslissende vijfde set uit.

Hierin kreeg Cilic op de service van zijn tegenstander als eerste een matchpoint, maar die werd weggewerkt door Rublev die er vervolgens ’gewoon’ 5-5 van maakte. Ook in de twee games daarna hielden beide mannen hun servicegame en dus kwam er een beslissende tiebreak tot de tien.

De Kroaat speelde een ijzersterke tiebreak en dus staat hij voor de eerste keer in zijn carrière in de halve finale in Parijs.

