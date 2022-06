Roland Garros: Marin Cilic en Casper Ruud treffen elkaar in halve finale

De 33-jarige Kroaat maakte in de kwartfinale al indruk door Daniil Medvedev naar huis te sturen. Cilic liet de nummer twee van de wereld toen geen moment in de wedstrijd komen.

De eerste set ging woensdag naar de 24-jarige Rus die aan één break aan het einde van de set genoeg had: 7-5. In het vervolg van de partij kwam Cilic beter en beter in de wedstrijd. De tweede en derde set gingen dan ook naar de Kroaat die wederom sterk serveerde.

Vijfsetter

In het vierde bedrijf was het de Rus die een break plaatste. Hij mocht daarna serveren voor setwinst, faalde niet en sleepte er een beslissende vijfde set uit.

Hierin kreeg Cilic op de service van zijn tegenstander als eerste een matchpoint, maar die werd weggewerkt door Rublev die er vervolgens ’gewoon’ 5-5 van maakte. Ook in de twee games daarna hielden beide mannen hun servicegame en dus kwam er een beslissende tiebreak tot de tien.

De Kroaat speelde een ijzersterke tiebreak en dus staat hij voor de eerste keer in zijn carrière in de halve finale in Parijs.

Ruud wint Scandinavisch treffen en is laatste halvefinalist

Casper Ruud verzekerde zich ten koste van Holger Rune van een plek in de halve finales van Roland Garros. De Noor versloeg de Deen in vier sets in het Scandinavische onderonsje. Het werd na ruim 3 uur spelen 6-1 4-6 7-6 (2) 6-3.

De avondpartij begon rond 21.30 uur en was pas om 00.43 uur afgelopen.

Beide Scandinaviërs stonden voor het eerst bij de laatste acht op een grandslamtoernooi. De 23-jarige Ruud haalde alleen in 2021 op de Australian Open de vierde ronde, de vier jaar jongere Rune had voor dit toernooi nog nooit een duel gewonnen op een grand slam.

Ruud neemt het bij de laatste vier op tegen Cilic.

In de vorige ronde had Rune nog voor een stunt gezorgd door de Griek Stefanos Tsitsipas, vorig jaar finalist, in vier sets uit te schakelen. De tiener maakt maandag zijn debuut in de mondiale top 30.

Ruud leek op weg naar een eenvoudige overwinning, maar na de snel verloren eerste set beet Rune zich vast in het duel. De Deen trok de stand gelijk in de tweede set, waarna een interessante ontmoeting ontstond. Ruud brak in de derde set op 3-3 de service van Rune, maar hij sloeg direct terug. In de tiebreak was Ruud duidelijk de betere.

In de vierde set wist Rune zijn eerste opslagbeurt nog net te behouden, maar bij 4-3 ging het alsnog mis.

„Rune heeft zich echt teruggevochten in de wedstrijd. Hij gaat een gevaarlijke speler worden de komende jaren”, zei Ruud na afloop in een interview op de baan. „Het is voor het Noorse tennis een grote dag. Ulrikke Eikeri heeft de finale van het gemengd dubbel gehaald. Ik wens haar veel succes. Zelf zal ik mij snel moeten focussen en in de halve finale minimaal hetzelfde niveau moeten halen als vandaag. Cilic speelt een goed toernooi.”