Andrés Iniesta: doelpunt in WK-finale tegen Oranje hielp tegen depressie

„Dat doelpunt in de WK-finale hielp me om uit m’n depressie te komen”, zegt Iniest nu in de Duitse krant Bild. Hij schakelde professionele hulp in en ging in therapie. „Die fase heeft een beter en sterker mens van me gemaakt. Ik voel me nu een bevoorrecht mens met een prachtig gezin.”

Iniesta besliste de WK-finale tussen Spanje en het Nederlands elftal in Johannesburg in de verlenging. Hij scoorde in de 116e minuut en trok uit blijdschap zijn shirt uit. De toenmalige speler van FC Barcelona, nu in dienst van de Japanse club Vissel Kobe, toonde een wit ondershirt waarop in het Spaans stond: Dani Jarque, altijd bij ons.

Bekijk de winnende trefffer van Iniesta: