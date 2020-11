Column Wim Kieft: Stengs moet doorpakken

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

Het Nederlands elftal won van Polen, maar als bondscoach Frank de Boer niet ingrijpt, gaat het een keer mis. Daley Blind was zoals gewoonlijk prima aan de bal, maar bij balbezit van de Polen kwam hij als centrale verdediger in te grote ruimtes te spelen. Je weet dat hem dat defensief kwetsbaar maakt. Vooral als de backs Hans Hateboer en Patrick van Aanholt continu onderweg zijn en de verdedigende middenvelder Davy Klaassen meer bezig is met aanvallen dan met het bewaken van de organisatie. De Boer moet ervoor zorgen dat Blind niet met die ruimtes wordt geconfronteerd.