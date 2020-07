Sport kort: FC Dallas zien wegens corona af van herstart MLS

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod

Voetbal: FC Dallas zien wegens corona af van herstart

08:10 uur Voetbalclub FC Dallas moet afzien van deelname aan de herstart van de profcompetitie in de Verenigde Staten wegens het hoge aantal besmettingen met het coronavirus binnen de club. Bij tests werden tien spelers positief bevonden. Officials van de overkoepelende instantie Major League Soccer (MLS) hebben dit verteld.

Het seizoen gaat deze week beginnen in toernooivorm in Orlando, na enkele maanden te hebben stilgelegen wegens de uitbraak van het virus. Dallas arriveerde op 27 juni in Disney World in Orlando, waar de wedstrijden worden gespeeld. Afgezien van de spelers heeft ook een lid van de trainersstaf positief getest. Dallas zou donderdag tegen Vancouver Whitecaps spelen.

„Gezien het hoge aantal besmettingen is Dallas momenteel niet in staat te trainen of te spelen”, zei official Don Garber namens de MLS. „We hadden daarom geen andere keus.” Hij zei dat het beeld bij de overige clubs aanzienlijk beter is. „Het gemiddelde aan positieve tests is verder laag.”