Sport kort: Schouderoperatie olympisch schaatskampioene Achtereekte

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Waterpolo: Waterpoloster Wolves naar Spaanse topclub

17.40 uur: Waterpolo-international Iris Wolves verruilt Polar Bears in Nederland voor CE Mediterrani in Spanje. De 26-jarige midvoor, die drie jaar geleden haar debuut maakte voor het Nederlands team, is een van de acht internationals die de stap naar het buitenland maakt.

Wolves, die gaat wonen in Barcelona, kijkt uit naar haar Spaanse avontuur bij de elfvoudige landskampioen. „Het team, de plannen; het sprak me allemaal aan, dus we waren het snel eens. Ik dacht dat vanwege corona het overstappen moeilijk zou zijn, maar toch kwam er in één keer schot in met meer speelsters die gingen. Het was voor mezelf niet dat ik weg moest, maar ik denk dat ik nu wel sneller extra stappen kan zetten.”

Evangelos Doudesis, coach van Polar Bears en assistent-coach van Oranje, is trots op Wolves. „Het was dankbaar om Iris de afgelopen vier seizoenen te coachen. In de afgelopen tijd is ze uitgegroeid tot een van de beste midvoors in Europa en ik denk dan ook dat ze klaar is voor een nieuwe uitdaging. Wij zullen haar als persoon en voorbeeldfunctie missen binnen de club.”

Voetbal: Fortuna Sittard en FC Dordrecht gaan samenwerken

17.26 uur: Fortuna Sittard en FC Dordrecht gaan de krachten bundelen. Beide clubs zijn een samenwerking voor vijf jaar overeengekomen, waarbij kennisdeling op technisch en commercieel vlak centraal staat. Daarnaast krijgen spelers van de Limburgse Eredivisieclub de kans om op huurbasis ervaring op te doen bij de Zuid-Hollandse ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie.

Volgens FC Dordrecht zullen de eerste versterkingen uit Limburg al op korte termijn worden gepresenteerd. „Het klikte meteen toen Fortuna ons benaderde”, laat algemeen directeur Hans de Zeeuw weten. „Zij hebben een duidelijk plan voor de toekomst waar ze met hun club heen willen. Talentontwikkeling is daarin erg belangrijk en de Keuken Kampioen Divisie is daar een uitstekend platform voor. Wij worden daar ook beter van.”

Sjoerd Ars, hoofd internationale scouting en transfers, was namens Fortuna Sittard nauw betrokken bij het opzetten van het gezamenlijke project met FC Dordrecht. „Een van de belangrijkste pijlers in deze samenwerking is om jonge spelers de kans te geven zich door te ontwikkelen binnen het betaalde voetbal. We hebben met meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie gesprekken gevoerd, maar het gevoel bij FC Dordrecht was vanaf het begin erg goed. We zijn er van overtuigd dat dit een win-winsituatie oplevert voor beide partijen.”

Voetbal: Assistent-trainer Verissimo mag seizoen bij Benfica afmaken

17.20 uur: De Portugees Nelson Verissimo (43) mag het seizoen bij Benfica als interim-coach afmaken. Hij was de assistent van hoofdtrainer Bruno Lage, die een week geleden opstapte vanwege de slechte resultaten van de titelhouder na de coronastop. Onder leiding van Verissimo won Benfica afgelopen zaterdag met 3-1 van Boavista.

FC Porto leidt in de Portugese competitie met een voorsprong van zes punten op Benfica. Er zijn nog vier speelronden te gaan. Beide clubs komen elkaar op 1 augustus ook nog tegen in de Portugese bekerfinale.

De Argentijnse coach Mauricio Pochettino is een belangrijke kandidaat om Benfica in het nieuwe seizoen onder zijn hoede te nemen. Hij zit nog zonder club na zijn ontslag in november vorig jaar bij Tottenham Hotspur, de club waar hij ruim vijf jaar als hoofdtrainer werkzaam was.

Schaatsen: Schouderoperatie olympisch schaatskampioene Achtereekte

17.01 uur: Carlijn Achtereekte moet donderdag het trainingskamp van Team Jumbo-Visma in Inzell verlaten. De regerend olympisch kampioene op de 3000 meter zal eind deze week een operatie aan haar linkerschouder ondergaan.

Ruim een week geleden ging bij een krachttraining in Thialf de schouder van de 30-jarige allroundster uit de kom. Uit onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat ook het gewricht is beschadigd. Om de kans op herhaling te verkleinen en met het oog op de Olympische Spelen van Peking 2022 is ervoor gekozen om nu onder het mes te gaan. Voor een dergelijke ingreep staat een revalidatietijd van enkele weken.

„Dit is een flinke tegenvaller”, gaf Achtereekte toe. „De trainingen gingen goed en ik voelde me superfit. Er zit helaas niets anders op dan het te accepteren. Ik ga er alles aan doen om nog sterker terug te keren.”

Team Jumbo-Visma bereidt zich in Inzell voor op het nieuwe schaatsseizoen. Door het ontbreken van zomerijs tot 27 juli in Thialf besloot de ploeg van coach Jac Orie af te reizen naar het Zuid-Duitse plaatsje, waar het tot en met volgende week woensdag verblijft.

Voetbal: Sevilla verder zonder doelman

16.08 uur: De Spaanse voetbalclub Sevilla moet het seizoen vermoedelijk afmaken zonder doelman Tomás Vaclik. De Tsjech, nummer 1 onder de lat bij de ploeg uit Andalusië, raakte maandagavond geblesseerd in de slotfase van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Eibar (1-0). Medisch onderzoek wees uit dat Vaclik de binnenband van zijn linkerknie heeft verrekt. Het is niet precies duidelijk hoe lang de Tsjech aan de kant staat, maar vermoedelijk mist hij de komende wedstrijden.

Vaclik kon niet verder tegen Eibar. Aangezien trainer Julen Lopetegui op dat moment al z’n vijf wisselmogelijkheden had gebruikt, trok middenvelder Lucas Ocampos de handschoenen van Vaclik aan. De Argentijn had in de slotseconden nog een goede redding in huis op een inzet van collega-keeper Marko Dmitrovic, die bij een hoekschop mee naar voren was gekomen. Ocampos, ook al de maker van de 1-0, haalde daarmee de zege binnen voor Sevilla. De ploeg van spits Luuk de Jong verstevigde de vierde plaats in La Liga en koerst af op een plek in de Champions League.

Voetbal: België verruimt promotie naar hoogste voetbalklasse

14.56 uur: In België kunnen vanaf volgend seizoen twee teams promoveren naar de Jupiler Pro League, de hoogste klasse van het voetbal. Dat heeft de algemene vergadering van de Pro League dinsdag besloten.

De afgelopen jaren degradeerde alleen de nummer 16 uit de Pro League, wiens plaats werd ingenomen door de kampioen uit 1B, het tweede niveau. „Vanaf komend seizoen 2020-2021 is een extra stijger uit 1B mogelijk, door de invoering van barragewedstrijden tussen de 15e uit de Jupiler Pro League en de tweede uit 1B”, meldde de Pro League op Twitter. Onveranderd blijft dat de kampioen van de op een na hoogste klasse direct promoveert en de nummer 16 uit de Pro League degradeert.

Paardensport: Toch nog NK dressuur in Ermelo

13.16 uur: Na een aanvankelijke afgelasting vanwege de coronacrisis gaat de hippische bond KNHS toch nog een nationaal kampioenschap dressuur organiseren. Het is de bedoeling dat de titelstrijd plaatsvindt van 17 tot en met 20 september op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Er is ruimte in de kalender, omdat de ruiters van TeamNL dit seizoen geen internationale kampioenschappen op het programma hebben staan.

Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS: „Geweldig dat na deze onwerkelijke maanden op zo’n korte termijn dit NK nog te realiseren is. Fijn bovendien dat er weer perspectief op echte dressuursport is en iedereen live kan aanschouwen welke progressie de Nederlandse ruiters gemaakt hebben met hun paarden de afgelopen maanden. Wellicht zullen er ook nieuwe talenten in de baan verschijnen.”

Wielrennen: WK BMX op Papendal kort na Olympische Spelen

12.30: De wereldkampioenschappen BMX op Papendal vinden in 2021 plaats kort na de Olympisch Spelen. De wereldtitelstrijd in het fietscrossen moest worden verschoven nadat de Spelen vanwege de coronacrisis met een jaar werden uitgesteld. Ook was er nog sprake van dat Houston de WK mocht organiseren. Die Amerikaanse stad zag de strijd om de wereldtitels dit jaar niet doorgaan vanwege het longvirus dat de sport maanden stillegde.

Houston zag geen mogelijkheden voor volgend jaar, waardoor de UCI vasthield aan Papendal, maar de data wel aanpaste. De WK op het in Arnhem gelegen sportcomplex vinden nu volgend jaar plaats van 17 tot en met 22 augustus. De Olympische Spelen zijn van 23 juli tot en met 8 augustus.

Voetbal: Onenigheid over start Braziliaanse voetbalcompetitie

10.15 uur De Braziliaanse voetbalcompetitie dreigt op 9 augustus te beginnen zonder de teams uit de regio São Paulo. Nadat de voetbalbond van het Zuid-Amerikaanse land (CBF) de startdatum had aangekondigd meldde de gouverneur van de staat São Paulo dat de clubs uit zijn gebied niet mee zullen doen. Het voetbal lag sinds half maart stil in Brazilië vanwege de coronapandemie.

Alleen de regio Rio de Janeiro heeft inmiddels de competitie hervat, wel met de nodige problemen en protesten. Regionale competities gaan in Brazilië de nationale titelstrijd vooraf, maar in en rond São Paulo wordt voorlopig nog niet gevoetbald. Gouverneur João Doria verklaarde daarom dat de ploegen uit zijn gebied niet meedoen omdat zij eerst hun regionale competitie moeten afronden. Die werd half maart gestaakt na de uitbraak van het coronavirus. Brazilië is na de Verenigde Staten het op een na zwaarst getroffen land ter wereld.

Voetbal: FC Dallas zien wegens corona af van herstart

08:10 uur Voetbalclub FC Dallas moet afzien van deelname aan de herstart van de profcompetitie in de Verenigde Staten wegens het hoge aantal besmettingen met het coronavirus binnen de club. Bij tests werden tien spelers positief bevonden. Officials van de overkoepelende instantie Major League Soccer (MLS) hebben dit verteld.

Het seizoen gaat deze week beginnen in toernooivorm in Orlando, na enkele maanden te hebben stilgelegen wegens de uitbraak van het virus. Dallas arriveerde op 27 juni in Disney World in Orlando, waar de wedstrijden worden gespeeld. Afgezien van de spelers heeft ook een lid van de trainersstaf positief getest. Dallas zou donderdag tegen Vancouver Whitecaps spelen.

„Gezien het hoge aantal besmettingen is Dallas momenteel niet in staat te trainen of te spelen”, zei official Don Garber namens de MLS. „We hadden daarom geen andere keus.” Hij zei dat het beeld bij de overige clubs aanzienlijk beter is. „Het gemiddelde aan positieve tests is verder laag.”