Ajax-vrouwen na droogte van vijf jaar weer kampioen van Nederland

Met de Amsterdamse landstitel is voor de ambitieuze club een einde gekomen aan vijf titelloze jaren. Het kampioenschap moet extra goed aanvoelen, omdat de ploeg van Bakker in de winterstop afscheid moest nemen van sterspeelster Victoria Pelova.

De 23-jarige international vertrok in januari naar de Europese grootmacht Arsenal, maar was wel als toeschouwer aanwezig in Zwolle. Pelova bekeek het duel aan de zijde van de geblesseerde aanvalster Nikita Tromp.

Achtervolging

De Amsterdamse vrouwen kwamen het vertrek van de spelmaker desondanks te boven. Ajax was sinds de 3-1 nederlaag van 27 oktober tegen FC Twente in de achtervolging op de titelverdediger uit Enschede en deed dit met een opmerkelijke reeks. Elf van de laatste twaalf duels werden gewonnen, alleen Feyenoord wist Ajax begin maart in een goedgevulde Johan Cruijff Arena in bedwang te houden (1-1).

Cruciaal was de zege van vorige week op FC Twente (1-0), waarin een absolute hoofdrol was weggelegd voor Lize Kop. De keeper die de afgelopen jaren werd geteisterd door blessureleed, speelde weergaloos en bleek die vorm mee te hebben genomen naar Zwolle. Want bij een 0-1 voorsprong ranselde Kop stijlvol een ziedend schot van Tess van Bentem uit haar doel.

Noordam

De gasten hadden het aanvankelijk niet makkelijk in Zwolle. De 17-jarige Senne van de Velde joeg Ajax met een hard schot op de paal de nodige stuipen op het lijf. Hoewel Ajax razendsnel antwoordde met een treffer van Leuchter, knap vrijgespeeld door rechtsback Nadine Noordam, bleef het geruime tijd spannend en slopen er de nodige zenuwen in het Amsterdamse keurkorps.

Vlak voor rust maakte Ajax met goals van Quinty Sabajo en weer Leuchter een einde aan die stress en was het verzet van PEC gebroken. De 0-2 was overigens een treffer uit het boekje. Captain Sherida Spitse snoepte op de middenlijn de bal af van Van de Velde, bediende Noordam die opnieuw een knappe steekbal op Leuchter in huis had. De spits was niet zelfzuchtig en liet Sabajo scoren.

Kalma vertrekt

In de tweede helft nam Ajax freewheelend afstand van PEC Zwolle. In navolging van Leuchter was ook Tiny Hoekstra goed voor twee voltreffers, waarmee ze haar seizoenstotaal opvoerde naar 15, twee minder dan Leuchter. Met die zeventien goals werd Leuchter geen topscorer van de Eredivisie. FC Twente-spits Fenna Kalma eindigde het seizoen met 30 doelpunten, drie minder dan haar gigantische productie van afgelopen seizoen. Na de wedstrijd kondigde de goalgetter haar vertrek aan, maar haar nieuwe club wilde ze nog niet bekend maken.

Sherida Spitse is de aanvoerder van de Amsterdamse kampioensploeg. Ⓒ ANP/HH

Na de 0-6 van Ashleigh van der Weerden was het aftellen geblazen tot het moment dat Spitse de kampioensschaal in ontvangst mocht nemen. Voor het zover was, redde de piepjonge Bo van Egmond (16) nog wel met een knappe kopbal de eer voor de thuisclub.

Spitse

Voor Spitse is het een bijzondere titel. Precies tien jaar geleden won de middenvelder met FC Twente de eerste editie van de BeNeLeague. Drie basisspeelsters van Ajax stonden vijf jaar geleden ook tijdens het vorige kampioensduel in het veld: Kop, verdedigster Kay-Lee de Sanders en Eshley Bakker.

