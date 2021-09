Bayern München-aanvaller Kingsley Coman geopereerd aan zijn hart

Uit een hartfilmpje bleek dat de Franse international te maken had met een lichte stoornis van het hartritme. „Soms had hij daardoor korte tijd minder lucht”, aldus trainer Julian Nagelsmann.

Coman (25) is daarom geopereerd. Bayern München wilde niet zeggen wat de artsen precies hebben gedaan, maar het probleem moet nu in ieder geval verholpen zijn. Volgens Nagelsmann mag Coman begin volgende week de training weer voorzichtig hervatten. „Hij is niet langer dan anderhalve week tot twee weken afwezig.”

Coman maakte vorig jaar het winnende doelpunt in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-0). De Fransman speelt sinds 2015 voor Bayern München, waarmee hij zes keer op rij landskampioen werd.

De vleugelspits viel dinsdag nog in tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd in de Champions League tegen FC Barcelona. Nagelsmann vertelde na het duel dat hij eigenlijk van plan was om Coman zo’n 20 minuten voor tijd in te brengen. De Fransman kwam er echter pas in de 82e minuut in, volgens Nagelsmann omdat Coman vanwege maagproblemen nog even naar het toilet moest voor zijn invalbeurt.