Hard werkende Weghorst helpt Ten Hag en ManUtd naar kwartfinale FA Cup

Wout Weghorst startte net als afgelopen zondag tijdens de League Cup-finale in de basis bij United, evenals David De Gea, Diogo Dalot, Antony en Bruno Fernandes. Ten Hag koos verder voor een groot aantal spelers die normaliter op de bank beginnen, zoals Harry Maguire, Marcel Sabitzer en ook Tyrell Malacia.

De kersverse League Cup-winnaar, zondag werd Newcastle United op Wembley verslagen, had het lastig in het eigen Theatre of Dreams. Negen minuten na rust kwam de thuisploeg zelfs op achterstand, na een wonderschone treffer van Saïd Benrahma. De Algerijnse aanvaller krulde de bal met veel gevoel en precisie in de verre hoek achter De Gea.

Erik ten Hag Ⓒ ANP/HH

De dit seizoen al vaker belangrijk gebleken Casemiro leek United twintig minuten voor tijd op gelijke hoogte te koppen na een vrije trap van Fernandes, maar de Braziliaan deed dat vanuit buitenspelpositie. De VAR zag het en keurde de treffer af.

Niet veel later konden de United-fans opnieuw juichen en dit keer bleek de vreugde-explosie niet voor niets. Opnieuw was Fernandes die gevaar stichtte met een hoge bal voor het West Ham-doel, waarna Nayef Aguerd de bal langs zijn eigen doelman werkte.

In de 90e minuut voorkwam United een verlening. Alejandro Garnacho, achttien jaren jong, besliste de wedstrijd met een loepzuiver schot. Dankzij een goede balverovering van Weghorst, gevolgd door een assist, werd het diep in blessuretijd zelfs nog 3-1. Fred kon simpel binnen schieten dankzij het werk van de Nederlander, die zelf misschien niet veel scoort, maar dankzij zijn arbeidsethos wel steeds belangrijker wordt. Waardoor basisplaatsen zondag in de competitiekraker met Liverpool en vier dagen later in de Europa League-heenwedstrijd tegen Real Betis aannemelijk lijken.

FA Cup

Grimbsy Town zorgde voor een daverende verrassing in de FA Cup door Southampton te verslaan. De nummer zestien van de League Two, het vierde niveau, won op bezoek bij de Premier League-club met 1-2. Tottenham Hotspur verloor bij Sheffield United (1-0), terwijl Burnley afrekende met Fleetwood Town. Manchester City, Fulham, Blackburn Rovers, Brighton plaatsten zich eerder al voor de kwartfinale.

