Eenvoudige zege Novak Djokovic bij rentree na opgave

In de carrière van de inmiddels 36-jarige Djokovic draait het vrijwel enkel nog om het winnen van grandslamtoernooien. De nummer 1-positie op de ATP-ranking is voor hem van minder belang en dus speelt hij lang niet meer zoveel op de ATP Tour als voorheen. Met een kans op zijn 24e grandslamzege (de US Open van 28 augustus tot en met 10 september) voor de deur besloot hij wel deel te nemen aan het toernooi van Cincinnati.

Als het Djokovic puur om wedstrijdritme opdoen gaat, dan zal hij niet blij zijn met de snelle aftocht van zijn Spaanse tegenstander. Davidovich Fokina bood immers goed weerstand in de eerste set, maar rugproblemen maakten dat hij bij 30-0 in de eerste game van de tweede set er de brui aan gaf. „Het is top voor me om terug te komen op de baan en een wedstrijd te winnen, maar de manier waarop het eindigde is natuurlijk minder leuk. Ik hoop dat ik hier in het toernooi kan groeien”, aldus de drievoudig US Open-winnaar.

Djokovic moet het nu in de achtste finale opnemen tegen Gaël Monfils, die in twee sets won van Alex de Minaur (7-5 en 6-4). Verder was Davidovich Fokina niet de enige opgever van de woensdag. Holger Rune kon bij een 6-4, 2-0-achterstand niet verder tegen thuisspeler Mackenzie McDonald.