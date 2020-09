FC Emmen houdt met 10 man stand tegen Willem II

FC Emmen en Willem II moeten genoegen nemen met een punt. Ⓒ ANP/HH

EMMEN - FC Emmen heeft het eerste punt gepakt dit seizoen in de eredivisie. De ploeg van coach Dick Lukkien hield op eigen veld met tien man stand tegen Willem II: 1-1. Michael de Leeuw opende in de vijfde minuut de score, Mike Trésor maakte acht minuten later gelijk.