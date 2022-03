’Snotneus’ en prijzenpakker Gravenberch kan al derde KNVB-beker veroveren

Voetbal

Van Champions League naar oorlog: succescoach tot ’op bot gemotiveerd’

Wat een vreemd jaar voor Yuriy Vernydub. De 56-jarige Oekraïense coach stuntte eind september met het Moldavische FC Sheriff Tiraspol in de Champions League door te winnen op het veld van Real Madrid. Maar nu is hij terug in zijn thuisland om het Oekraïense leger te helpen in de strijd tegen de Russ...