Ten Hag: einde seizoen Van de Beek, nog geen Weghorst tegen City

„Ik denk dat we dicht bij het vastleggen van Weghorst zijn, maar hij is niet beschikbaar voor de derby van Manchester”, zei Ten Hag een dag voor het duel met Manchester City. De stadgenoten treffen elkaar zaterdag vanaf 13.30 uur op Old Trafford. Begin oktober verloor Ten Hag met United met 6-3 bij City. De Noorse spits Erling Haaland maakte toen een hattrick voor de thuisclub.

„We moeten onszelf op het veld bewijzen”, aldus Ten Hag. „De vorige keer ging dat niet goed, we moeten het zaterdag beter doen. We kijken ernaar uit. We moeten moedig zijn en met geloof voetballen.”

Blessure Van de Beek

De trainer gaf ook een update over Donny van de Beek. De middenvelder raakte vorige week geblesseerd na een duel met oud-Feyenoorder Marcos Senesi van Bournemouth en zal dit seizoen niet meer in actie komen. „Het is verschrikkelijk als je tijdens het seizoen door één slechte tackle zo’n zware blessure krijgt. Het goede nieuws is dat de knie op lange termijn weer goed zal zijn. Hij zal weer op het hoogste niveau kunnen spelen en klaar zijn voor de start van de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.”

Manchester United heeft de laatste acht officiële wedstrijden gewonnen. De laatste nederlaag dateert van begin november tegen Aston Villa (3-1). In de Premier League heeft de ploeg van Ten Hag 4 punten minder dan City, dat tweede staat achter Arsenal.