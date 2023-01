Sadilek scoort bij terugkeer na oorsuizen: ’Alle emoties kwamen eruit’

„Alle emoties van de afgelopen vier maanden kwamen eruit”, zo blikt Sadilek terug tegenover ESPN. „Het is een heel lastige periode geweest. Ik ben ook hier een paar keer wezen kijken bij de wedstrijden, maar de reactie was gewoon slecht. Ik had steeds hoofdpijn, eigenlijk was elk geluid pijnlijk voor mij. Nu ben ik weer aan het wennen aan die geluiden, dat is positief. Het komt goed.”

Bekijk ook: Droomrentree Sadilek bij eenvoudige zege Twente op Emmen

„Ik ben dankbaar aan alle mensen die mij geholpen hebben. Zeker dankzij deze fans en teamgenoten kon ik weer terugkomen”, aldus Sadilek, die voor vrijdag voor het eerst in actie kwam in augustus.