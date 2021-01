AZ-trainer Jansen houdt rekening met vertrek aanvallers Druijf en Gudmundsson

Jansen, inmiddels een maand de nieuwe hoofdtrainer van AZ, zei een dag voordat zijn ploeg de competitie hervat met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, tevreden te zijn ‘met de groep zoals die er nu voorstaat’. ,,Het is alleen even de vraag of er nog beweging in de groep gaat komen, aangezien sommige jongens het idee hebben dat ze elders meer speeltijd zouden moeten krijgen.”

Ambities

Jansen doelde met die opmerking specifiek op centrumspits Ferdy Druijf (22) en de multifunctionele aanvaller Albert Gudmundsson. ,,Ik kan me voorstellen dat ze in hun eigen ambities verder willen kijken, mits die mogelijkheid er zou zijn. Maar zij weten hoe wij over hen denken. Het liefst houden we die jongens bij AZ. Het zijn goede spelers, ze weten hoe er hier gewerkt wordt.”

Albert Gudmunssonof (links) Ⓒ ANP/HH

Aangezien AZ volop in de achtervolging is op de top 3 en de ploeg in januari een serie cruciale duels wacht met PSV (13 januari), Feyenoord (24 januari) en Ajax (31 januari), zit Jansen er uiteraard niet op te wachten dat zijn selectie wordt uitgehold.

Dwarsbomen

AZ zou een vertrek van het tweetal dan ook kunnen dwarsbomen. ,,Ja dat kan”, beaamt Jansen. ,,Maar het zijn wel jongens die weinig aan spelen toekomen. Op dat soort momenten gaan ze in overleg met de club om te kijken of daar mogelijk een andere oplossing voor denkbaar is. Maar in ons geval is dat gewoon hier spelen.”

Druijf zit als reservespits bij AZ al jaren op het tweede plan, maar bood zijn club vooral in Europese duels een paar keer de helpende hand. In 2019 liet de spits uit Uitgeest zich een half seizoen verhuren aan NEC, waar hij met vijftien treffers in twintig duels uiterst productief was.

Voor Gudmundsson ligt de zaak anders. De IJslander verloor onder Jansen zijn basisplaats en werd pal voor de winterstop wegens onprofessioneel gedrag een week naar Jong AZ verbannen.