Robben-loos FC Groningen te sterk voor ADO Den Haag

Ajdin Hrustic was de vervanger van de voormalig Oranje-international, die vorige week bij zijn rentree tegen PSV zo onfortuinlijk uitviel. Voor de rest had Buijs aan dezelfde spelers het vertrouwen gegeven als tijdens de seizoensouverture.

De toeschouwers die naar het Cars Jeans Stadium waren gekomen, werden door hun Haagse favorieten voor rust nou niet bepaald verwend. De grootste mogelijkheden waren voor de bezoekers, maar zowel een inzet van Mo El Hankouri als Jorgen Strand Larsen verdween naast het doel van Luuk Koopmans.

Eigen doelpunt

Dat gold niet voor een inzet van ADO-verdediger Shaquille Pinas. De verdediger wilde een voorzet van Bart van Hintum wegwerken, maar maaide mis. Via zijn standbeen verdween langs de bal via de verbouwereerde Koopmans in het net.

Na rust drong ADO wel aan, maar echt grote kansen kreeg de ploeg van Aleksandar Rankovic niet. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door de videoscheidsrechter nog geattendeerd op een mogelijke rode kaart voor Michiel Kramer, maar de ADO-spits kwam na een duel met Ko Itakura uiteindelijk weg met geel.

De grootste kans in de tweede helft was in de counter voor FC Groningen. Tomas Suslov ontfutselde de bal aan Milan van Ewijk en legde vrij voor de keeper de bal breed op de meegelopen Hrustic. De Groninger dacht de 0-2 binnen te schuiven, maar werd door de terug sprintende Van Ewijk net genoeg gehinderd.

