Mohamed Ihattaren in genade aangenomen bij PSV

De 19-jarige middenvelder werd zondag om disciplinaire redenen buiten de selectie gelaten voor de thuiswedstrijd tegen Ajax (1-1). Ihattaren had zich volgens trainer Roger Schmidt niet professioneel opgesteld rond de wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League.

De selectie van PSV was maandag en dinsdag vrij. Ihattaren was woensdagmiddag in de eerste oefensessie na het conflict met Schmidt weer van de partij en hij deed de gehele training met de groep mee.

Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Ihattaren, was zondag boos op PSV en Schmidt. Hij was vooral niet te spreken over het statement dat PSV naar buiten bracht en zei daar met de Eindhovense club over te willen praten.

„De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen”, luidde de verklaring die PSV zondag kort voor het begin van de wedstrijd tegen Ajax publiceerde.

Tweede botsing

Het was de tweede keer dit seizoen dat Ihattaren en Schmidt botsten. Schmidt liet de Utrechter in september in de uitwedstrijd tegen FC Groningen op de bank starten omdat Ihattaren op de training niet met de juiste houding op het veld stond. Toen Ihattaren halverwege december tegen FC Utrecht voor het eerst dit seizoen scoorde, liep hij naar de zijlijn en omhelsde Schmidt. Daarmee leek het goed te zitten tussen de twee.

Mohamed Ihattaren tijdens het bekerduel met Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ HH/ANP

Ihattaren heeft na dit seizoen nog een contract voor één jaar bij PSV. De gesprekken over verlenging waren eind vorig jaar ingezet. Of er onder Schmidt nog een toekomst voor Ihattaren bij PSV is, moet de komende periode blijken.

Ajax

Dinsdag liet Ajax-trainer Erik ten Hag zich nog lovend uit over Ihattaren, die de afgelopen periode meermaals flirtte met de Amsterdammers. „Ik vind Ihattaren een geweldig goede voetballer”, aldus Ten Hag. „Echt een fantastisch talent. Ik hoop dat hij bij zinnen komt en zich nog gaat laten zien aan Nederland. Goede voetballers zijn altijd welkom bij Ajax, maar hij is nu speler van PSV.”