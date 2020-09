Ongelukkige historie Oranje met Nederduitsers

Robin Gosens bij zijn debuut voor het nationale elftal van Duitsland. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Door het debuut van Robin Gosens in de Duitse nationale ploeg in de Nations League-wedstrijd tegen Spanje is zijn keuze definitief. De zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder uit het Duitse grensplaatsje Emmerich werd door toenmalig bondscoach Ronald Koeman recent nog benaderd om voor Oranje uit te komen, maar besloot in te gaan op de uitnodiging van bondscoach Joachim Löw. De speler van Atalanta Bergamo kende een bevredigend debuut met zijn assist bij de openingsgoal van Timo Werner.