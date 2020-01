Zverev doneert ’nog steeds’ prijzengeld aan slachtoffers bosbranden

„Ik hoop dat ik het kan laten gebeuren en ik hou me aan mijn woord. Geld is nooit mijn drijfveer geweest”, zei Zverev na afloop van zijn zege in de kwartfinale op Stan Wawrinka.

„Mijn ouders hebben altijd gezegd dat ik mensen moet proberen te helpen die het écht nodig hebben. Ik zou een paar nieuwe auto’s kunnen kopen, maar het geld kan veel beter besteed worden; aan het heropbouwen van de huizen en de natuur.”

De 22-jarige Zverev, die in gesprek was met John McEnroe, kon rekenen op een groot applaus van de Australische tennisfans.

In de halve finales neemt de nummer 7 van de wereld het op tegen de winnaar van het duel tussen Rafael Nadal en Dominic Thiem. In een eventuele finale wacht Novak Djokovic of Roger Federer.

Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 4,12 miljoen Australische dollar, omgerekend ruim 2,5 miljoen euro.