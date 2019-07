Open Dag Ajax verplaatst vanwege tropische hitte

De Open Dag van de landskampioen stond gepland op donderdag 25 juli. Juist op die dag wordt echter het hoogtepunt van de tropische hitte verwacht.

In het zuidoosten zijn dan maximumtemperaturen van 40 of 41 graden mogelijk. Het Nederlandse hitterecord (38,6 graden in augustus 1944) zou daarmee zelfs sneuvelen.

Om de gezondheid van de bezoekers niet in gevaar te brengen, is dan ook besloten om de Open Dag af te lasten. Het zou de dertigste editie zijn van het evenement, dat voor de eerste keer in de Johan Cruijff ArenA zou worden gehouden. Ajax zoekt nog naar een alternatieve datum om de Open Dag alsnog te laten plaatsvinden.