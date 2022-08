Steven Bergwijn scoort zelfs met zijn ogen dicht: ’Voorzet was zó goed’

De oud-speler van PSV opende de score en vond met een knappe actie de verre hoek van het doel. Hij scoorde zelfs met het hoofd. „Nee, ik ben niet echt van het koppen”, lachte hij bij ESPN. „Maar de voorzet van Antony was zó goed. Ik deed mijn ogen dicht en probeerde zo hard als mogelijk te koppen. In ben blij dat die bal er inging.”

Bergwijn heeft het naar zijn zin bij de club waarvoor hij ook al als jeugdspeler actief was. „Ik ben goed opgevangen en maak plezier op de trainingen. En ik wil zo veel als mogelijk scoren”, zei de aanvaller die bij Tottenham Hotspur nauwelijks kansen kreeg. „Maar dat was ook een leerzame periode voor me. Maar ik moet nu door.”

Alfred Schreuder kijkt toe vanaf de lijn. Ⓒ ProShots

Alfred Schreuder

Trainer Alfred Schreuder genoot van Ajax. „Ik ben echt super tevreden”, zei hij bij ESPN. „Ze straalden plezier uit en hebben veel aanvallen gecreëerd. Ze schoten vaak op doel en hebben ook veel gescoord.”

Schreuder liet Brian Brobbey als spits aan de aftrap verschijnen. „Hij was een goed aanspeelpunt. Dankzij hem kregen andere spelers meer ruimte. Hij heeft alles heel goed ingevuld.”

De vleugelspitsen van Ajax vielen op in een snikhete Johan Cruijff ArenA. Steven Bergwijn scoorde driemaal en Antony koppelde een doelpunt en assist aan een serie hoogstandjes. „Maar we hebben ze ook als ploeg in stelling gebracht”, zei Schreuder. „Ook omdat onze vleugelverdedigers maar bleven opkomen. Het zag er echt goed uit.”