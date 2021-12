Video: Beerschot-fan loopt tijdens derby veld op om vuurwerk in vak met uitfans te gooien

De vuurwerkgooiende fan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Bizarre beelden uit België. Daar is de Antwerpse derby tussen Beerschot en Antwerp zondagmiddag stilgelegd nadat een supporter van de thuisploeg over de boarding gekropen was. De fan, die een bivakmuts droeg, gooide vuurwerk in het vak met Antwerp-fans.