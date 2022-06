Toto Wolff wél voorstander van inperken salaris Formule 1-coureurs

De Formule 1-top onder leiding van Stefano Domenicali, Red Bull en Max Verstappens manager Raymond Vermeulen lieten in Monaco tegenover deze krant weten mordicus tegen zo’n idee te zijn. Verstappen zelf herhaalde de woorden van zijn manager afgelopen vrijdag in Baku.

Het idee staat nog in de kinderschoenen en van een definitieve deal is nog lang geen sprake, maar het onderwerp leeft wel degelijk. Mercedes-teambaas Wolff liet zaterdag weten voor een salarisplafond te zijn. Ook onder anderen Zak Brown (McLaren) zou op de achtergrond opteren voor zo’n middel. Het zal dan niet gaan om een harde cap, maar om een zogeheten allowance. Dat houdt in dat alle kosten voor een team onder één budget vallen. Teams kunnen dan zelf bepalen hoeveel ze een coureur betalen, maar houden dan minder geld over om bijvoorbeeld de auto te ontwikkelen. Uiteindelijk komt dat dus min of meer op hetzelfde neer als een salarisplafond.

,,We hebben op dit moment een budgetplafond van 140 miljoen dollar voor duizend werknemers”, aldus Wolff. ,,De coureurs hebben een duidelijke mening over dit verhaal en zelf zou ik als rijder waarschijnlijk hetzelfde zeggen. Maar we moeten ook kijken naar de duurzaamheid van de sport. In de Amerikaanse sporten werken salarisplafonds erg goed. Het is iets om naar te kijken, maar niet iets voor de korte termijn. Huidige contracten moeten worden gerespecteerd.”

Juist Mercedes-coureur Lewis Hamilton is een van de topverdieners in de Formule 1. Zijn contract loopt nog tot en met 2023. Verstappens verbintenis loopt af na 2028. Wolff: ,,De coureurs zijn de supersterren van de sport, dus zij horen het hoogste salaris te krijgen. Als er een kostenbudget komt, moet dat voor iedereen gelden, dus niet alleen voor coureurs, ook voor teambazen en de top van het management.”

Naast salarissen van coureurs vallen ook de salarissen van het top-3-personeel van de teams niet onder het huidige budgetplafond. Er wordt gekeken naar een verhoging van die budget cap dit jaar, vanwege de inflatie en oplopende kosten.