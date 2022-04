Streep door gevecht Manhoef na wilde achtervolging inbrekers: ’Vreselijke domper’

Manhoef liep de kwetsuur aan zijn rechterhand op in maart, toen hij enkele inbrekers die rond zijn huis hingen in de kraag vatte. Dat deed hij na een wilde achtervolging op de openbare weg, waarna hij een autoruit insloeg om de mannen te pakken te krijgen. Hij trok ze vervolgens uit de wagen, zette ze op hun knieën en belde de politie.

Doordat de partij niet doorgaat, loopt No Mercy - zoals Manhoefs bijnaam luidt - logischerwijs veel geld mis. Spijt van zijn burgerarrest, waarna hij zeven hechtingen in zijn hand moest laten plaatsen, heeft hij echter niet. ,,Het is nou eenmaal zo gelopen.”

De 45-jarige Manhoef was van plan om in Frankrijk afscheid te nemen van de sport. Van uitstel komt echter geen afstel, als het aan de in Paramaribo geboren Landsmeerder ligt. ,,Ik heb nog één partij op mijn Bellator-contract staan. Ik ben van van plan om dat na te komen.”

Melvin Manhoef kan niet in actie komen tegen Yoel Romero. Ⓒ Lucas Noonan/ Bellator

Manhoef, wiens zoon Million bij Vitesse in de Eredivisie voetbalt, maakte in 1995 zijn debuut als profvechter en stond als kickbokser en MMA-vechter 120 keer in een ring of kooi. Negentig van zijn gevechten won hij, waarvan ongeveer 80 op knock-out.

Romero is net als Manhoef een grote naam binnen de vechtsport. De 44-jarige Cubaan, ook wel Soldier of God genoemd, won 13 van zijn 19 MMA-gevechten en was in 2018 interim-kampioen in het middengewicht bij de UFC. ,,Het had heel mooi geweest om tegen Yoel af te sluiten”, aldus Manhoef, die in Parijs wordt vervangen door de 30-jarige Amerikaan Alex Polizzi, de nummer zeven van de ranglijst.

De Nederlander weet nog niet wat Bellator nu voor hem in petto heeft. Stiekem hoopt hij in september tijdens het event in het Ierse Dublin te vechten. ,,Dat lijkt me heel mooi. Het Ierse publiek is helemaal gek van de sport en zorgt altijd voor een geweldige sfeer.”