Mats Wieffer bekroont heerlijke solo met zijn eerste goal

De 21-jarige middenvelder stak met ’grote Bambistappen’ het veld over, zoals de website van de Rotterdammers het omschrijft, leek in het zicht van het doel alsnog te stranden, maar wist de bal nog net de juiste touch mee te geven.

„Als je het ook zo mag doen”, analyseerde Wieffer zijn treffer na de wedstrijd. „Ik vond het een fijne, mooie goal op zich. Ja, ik ben er heel blij mee. Het was top. Ik viel half, ik was helemaal kapot op het laatst toen kon ik de bal nog net lobben op het laatst en die rolde er toen nog heel zacht in, ja heerlijk.”

Excelsior won in Volendam met 0-2. Reuven Niemeijer maakte in de 82e minuut het openingsdoelpunt voor de Rotterdammers. Wieffer besliste het duel ver in de extra tijd. FC Volendam bleef zevende in de keuekn Kampioen Divisie, Excelsior steeg naar de tiende plaats.