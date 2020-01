AC Milan ontsnapt aan uitschakeling in bekertoernooi

De Turkse invaller Hakan Çalhanoglu redde Milan. In de eerste minuut van de blessuretijd maakte hij de 2-2. Çalhanoglu sloeg in de tweede helft van de verlenging opnieuw toe (3-2). Zlatan Ibrahimovic, ook ingevallen bij Milan, zorgde daarna nog voor 4-2.

Giacomo Bonaventura had Milan in de 12e minuut op voorsprong gebracht. De Braziliaanse verdediger Bremer van Torino eiste daarna de hoofdrol voor zich, door in de 34e minuut eerst gelijk te maken en in de 71e minuut opnieuw te scoren: 1-2.

Napoli en Juventus kwalificeerden zich eerder voor de halve finales. De laatste kwartfinale is woensdag en gaat tussen Internazionale en Fiorentina.