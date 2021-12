Hekkensluiter PEC Zwolle vestigt hoopt op Jong Ajax-spits Max de Waal

De belangrijkste voorwaarde die Ajax aan een verhuur van De Waal verbindt, is dat de aanvaller van Jong Ajax zijn in 2023 aflopende verbintenis op korte termijn met minimaal een jaar verlengt.

De Amsterdamse clubleiding is onder de indruk van de progressie die de spits dit seizoen maakte. Jong Ajax-coach John Heitinga transformeerde De Waal van een aanvallende middenvelder in een spits en dat betaalde zich uit. Van de twintig duels in de Keuken Kampioen Divisie miste De Waal er geen een. Voor de verrassende nummer 5 van de ranglijst scoorde hij negen keer. PEC Zwolle is naarstig op zoek naar doelpunten en ziet in De Waal iemand die daarin kan voorzien. De nummer 18 van de Eredivisie wist in achttien duels slechts negen treffers te produceren. De nieuwe coach Dick Schreuder zou De Waal daarom graag aan zijn selectie toevoegen. En Ajax denkt dat het voor zijn ontwikkeling beter is om op Eredivisie-niveau uit te komen dan nog een half jaar in de Keuken Kampioen Divisie.