De Jong snel door het stof: ’Het zal niet meer gebeuren’

Slechts enkele uren later ging De Jong al door het stof. „Ik verontschuldig me voor wat er gebeurd is”, aldus de oud-PSV’er op zijn Instagram-account. „Wat er gisteren gebeurd is, zal niet meer voorkomen. We willen ontzettend graag dat de competitie weer hervat wordt. We willen ons weer laten zien op het voetbalveld”, aldus De Jong.

Bijeenkomsten met meer dan tien personen zijn in Spanje naar aanleiding van het coronavirus nog altijd verboden. De Spaanse premier sprak juist dit weekend uit dat er in juni weer gevoetbald kan worden, waardoor de timing van het feestje van De Jong hoogst ongelukkig was.

Wat de eventuele sancties voor De Jong en zijn ploeggenoten zullen zijn, is nog afwachten.